В Ивантеевке отреставрировали уникальный дом «Белая спальня» усадьбы Батышевой

В городском округе Пушкинский завершились реставрационные работы в усадьбе Батышевой, которая признана объектом культурного наследия. Исторический облик вернули зданию «Белая спальня».

«Дом, известный как „Белая спальня“, построен в 1906 году по инициативе последнего дореволюционного владельца ивантеевской суконной фабрики Владимира Лыжина по проекту известного архитектора Льва Кекушева, как общежитие для рабочих», — рассказала краевед, автор книги про фабриканта Лыжина Елена Алексеева.

В ходе работ был отремонтирован подвал здания, полностью заменена кровля и восстановлен внешний облик с возвратом белого цвета стенам дома. Он снова стал таким, каким его задумывал в своё время Лев Кекушев.

«Стиль Кекушева отличает неповторимость отделки оконных рам — обязательно больших и впускающих в дом много света. Эту черту светописи архитектора можно заметить в ивантеевских постройках, к примеру, в оформлении декора „Белой спальни“. Строение выходит окнами на Храм Смоленской иконы Божией Матери. Владимир Лыжин предоставлял средства на развитие храма и опекал церковный хор», — отмечает Елена Алексеева.

Жители и гости Ивантеевки смогут посетить отреставрированные «Белые спальни».

Стоит отметить, что команда губернатора Московской области Андрея Воробьева уделяет особое внимание сохранению культурных ценностей. По словам главы региона, Подмосковье обладает богатым культурным наследием, поэтому власти стараются поддерживать все инициативы, направленные на сохранение таких ценностей.