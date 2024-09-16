В Ивантеевке прошел яркий фестиваль «Живописный парк»

Фестиваль «Живописный парк» собрал множество гостей. Каждый смог найти развлечение по вкусу и выбрать одну из развернутых площадок в парке. На ярмарке мастера из Подмосковья и других регионов России могли представить свои уникальные изделия, которые стали для покупателей памятью о теплом празднике. При этом многие точки развернули юные талантливые жители округа.

На другой площадке организовали пленэр, в ходе которого запечатлели красоту ивантеевского парка акварелью, маркерами и всем, что помогло юным творцам раскрывать себя. Рядом работали и профессиональные художники: они делали портреты желающим. Гостям также провели познавательные творческие мастер-классы.

Вокруг царила творческая и вдохновляющая атмосфера, где каждый мог раскрыть свои способности. Посетители получили массу положительных эмоций от фестиваля и насладились теплым осенним днем в Ивантеевке.