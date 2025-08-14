В Ивантеевке проведут яркий праздник в честь Дня российского флага

На Первомайской площади Ивантеевки, при поддержке МАУК «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева», творческий коллектив ДК «Юбилейный» подготовил насыщенную программу в честь Дня Государственного флага Российской Федерации – «Триколор – гордость нашей Родины».

В 16:00 начнется патриотическая акция «Наше единство в цветах».

Все желающие смогут ощутить связь с символом нашей страны, получив из рук организаторов ленточку в цветах российского флага. Этот небольшой, но важный жест станет символом сплоченности и любви к России. Множество триколорных ленточек, словно яркие искры, окажутся в руках жителей города, формируя живой, динамичный триколор – воплощение нашей общей идентичности.

В 16:30 состоится патриотический флешмоб «Россия – в сердце каждого!». Ритмы музыки и движения танца объединят всех присутствующих. В 17:00 для юных зрителей запланирована интерактивная игровая программа «Цвета флага: путешествие сквозь время», которая позволит узнать больше об истории и значении государственного символа. Разнообразные задания сделают процесс обучения увлекательным и познавательным.

Завершением праздничной программы в 18:00 станет творческий мастер-класс – «Флаг в деталях: создание украшений в стиле российского триколора», где каждый участник сможет изготовить собственное уникальное изделие, отражающее цвета национального флага.