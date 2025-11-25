В Ивантеевке решили вопросы с горячей водой через прямые встречи с жителями

На улице Луговой в Ивантеевке состоялась рабочая встреча жителей с представителями власти и ресурсоснабжающих организаций, посвященная качеству горячего водоснабжения и работе управляющей компании. Уполномоченный главы Городского округа Пушкинский Нина Ушакова, заместитель председателя Совета депутатов Николай Михайлин и депутат Анна Дунаева обсудили с собственниками квартир текущие проблемы, пригласив на диалог руководителя АО «Ивантеевская теплосеть» Вячеслава Эйхмана и представителей ООО «Техкомсервис».

Ключевой причиной ухудшения качества ГВС стало временное переключение домов с котельной на Студенческом проезде, где идет капитальный ремонт, на резервную котельную «Заводская». Глава муниципалитета Максим Красноцветов в своем Telegram-канале пояснил, что ситуация нормализуется после пробного запуска котлоагрегатов на основном объекте и последующей пусконаладки, запланированных на следующую неделю. Жителям предложили уникальную возможность — лично посетить котельную после запуска и своими глазами оценить работу оборудования, а также взять пробы воды на входе в дома для независимой экспертизы.

Параллельно обсуждались претензии к управляющей компании: содержание общего имущества, работа охранного предприятия, отчетность по камерам видеонаблюдения, санитарное состояние и противопожарная безопасность. Все озвученные вопросы взяты на контроль с обещанием поэтапного решения.

«Если проблемы касаются вопросов коммунального хозяйства, встречи с населением по поручению главы округа Максима Красноцветова проводим ежедневно. Приоритет отдается выходным дням, чтобы охватить наибольшее число жителей. Время встреч, как правило, назначают собственники квартир», — прокомментировала Нина Ушакова.

Такой формат прямого общения позволяет не только оперативно реагировать на проблемы, но и формировать партнерские отношения между жителями и властью.