В Ивантеевке состоялась встреча с жителями в формате «выездная Администрация»

Под руководством главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова состоялась встреча с жителями в формате «выездной администрации».

На мероприятии присутствовали заместители главы муниципалитета, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан, активисты «Единой России», руководители управлений и подведомственных организаций. Жители обращались с различными актуальными вопросами.

«Обращений много. Обсудили тему ЖКХ, земельные и градостроительные вопросы, правовые действия собственников земельных участков, организацию дорожного движения, вывоз мусора. Благодарю, что нашли возможность и конструктивно обсудили значимые для округа вопросы», — отметил Максим Красноцветов.

В мероприятии приняли участие 95 человек. Подобные встречи проходят по всей территории муниципалитета. Они позволяют оперативно решать любые возникающие вопросы. Часто способы устранения проблемы находят участники во время мероприятия. Остальные вопросы записывают для установления ответственных лиц для их скорейшей реализации.