В Ивантеевке состоялось вручение юным стипендиатам денежных премий

Денежные премии вручили активным школьникам, которые принимают участие в различных конкурсах. Трое учащихся были удостоены премии главы Городского округа Пушкинский Максима Красноцветова. В число награжденных ребят вошла одиннадцатиклассница Ксения Шкитова. Девушка поделилась, что интересоваться активной жизнью школы начала еще в 7 классе. Все эти годы она участвует в различных проектах.

На сцене также приветствовали ребят, которые получили премии, учрежденные в честь выпускника этой школы Павла Алексеевича Захарова. Именно Павел Захаров стал инициатором поощрения учащихся за их активность. Ребята, которые участвуют в образовательных и спортивных проектах, были посвящены в «Движение первых».

В церемонии также принял участие герой РФ, летчик-космонавт Юрий Усачев, который пообщался с ребятами. Он ответил на многие вопросы школьников. Дети интересовались, как космонавты едят и пьют, как устроена ракета. Юрий Усачев признался, что всегда дает не просто ответы, а практические советы для молодого поколения.