В Ивантеевке в клубе проекта «Активное долголетие» можно освоить ментальную арифметику
Фото: [Ольга Егиян/РИАМО-стрингеры]
В клубе программы «Активное долголетие» в Ивантеевке можно освоить ментальную арифметику, используя китайские счеты под названием «абакус». С их помощью можно быстро сложить и умножить двух- и трехзначные числа.
Занятия ментальной арифметикой в клубе пользуются популярностью. Сейчас их посещают свыше 50 жителей. Среди слушателей курса есть даже жители в возрасте от 80 лет.
«И вот у нас уже три группы. Результаты и отзывы — очень хорошие. Моих учеников в магазине теперь не обманешь», — отметила заведующая клубом Светлана Гончарова.
Занятия проводятся раз в неделю, каждый урок длится час. В течение этого времени участники не только учатся быстро считать, но и занимаются нейробикой.
«После того, как стала заниматься ментальной арифметикой, стала гораздо более собранной и не такой рассеянной, как раньше», — поделилась участница клуба Татьяна Николюк.