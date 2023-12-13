В Ивантеевке в клубе проекта «Активное долголетие» можно освоить ментальную арифметику

В клубе программы «Активное долголетие» в Ивантеевке можно освоить ментальную арифметику, используя китайские счеты под названием «абакус». С их помощью можно быстро сложить и умножить двух- и трехзначные числа.

Занятия ментальной арифметикой в клубе пользуются популярностью. Сейчас их посещают свыше 50 жителей. Среди слушателей курса есть даже жители в возрасте от 80 лет.

«И вот у нас уже три группы. Результаты и отзывы — очень хорошие. Моих учеников в магазине теперь не обманешь», — отметила заведующая клубом Светлана Гончарова.

Занятия проводятся раз в неделю, каждый урок длится час. В течение этого времени участники не только учатся быстро считать, но и занимаются нейробикой.