«Ветераны России» считают необходимостью наказать «Ельцин-Центр» за выступление в нем правнучки Хрущева

По словам главы движения «Ветераны России» Ильдара Резяпова, руководство «Ельцин-Центра» необходимо привлечь к ответственности за выступление правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нины. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что действия подобных лекторов мало чем отличаются от пропаганды фашистов во времена Великой Отечественной войны, а позволять враждебным идеям сеять хаос и разрушение среди россиян нельзя.

По мнению эксперта, внутренние враги государства всегда играют на руку внешним противникам. Поэтому пока российская армия защищает страну, в тылу от таких, как Хрущева, звучат призывы к расчленению государства.

Он отметил, что организация обратилась также и к генпрокурору России Игорю Краснову, главе СК России Александру Бастрыкину и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с требованием запретить мероприятие, а также проверить Хрущеву на предмет вероятного финансирования ВСУ.

Ранее сообщалось, что «Ельцин-центр» «по техническим причинам» отменил выступление правнучки Никиты Хрущева.