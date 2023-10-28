В Израиле заставили публичных персон занять однозначную позицию

Как пишет издание «Утро.ру» , ссылаясь на информацию из источников в социальных сетях, многие российские звезды пожелали местной армии успехов. Но что, если такие действия со стороны знаменитостей были связаны не просто с искренним желанием как-то помочь?..

Напомним, что после обострения ситуации в Секторе Газа немало российских звезд заняли твердую позицию на стороне Израиля. Несмотря на то, что многие из них ранее хранили молчание в вопросе об украинском конфликте, сейчас они признаются, что глубоко тронуты трагедией на Святой земле.

Оказалось, что такая реакция вызвана не просто так. Если верить источникам в социальных сетях, то практически всех публичных персон израильские власти буквально «прижали к стенке». Под угрозой вылететь из страны многие прислушались к требованию публично высказаться для того, «чтобы все было хорошо».