В Якутии ликвидировали горение котельной

Пожарные в Якутии устранили горение в одном из поселков региона. По информации пресс-службы Главного управления МЧС России по республике, на которую ссылаются РИА Новости , пожар произошел в поселке Солнечный. Огонь возник в котельной. Там сейчас идут восстановительные работы.

«В результате пожара огнем повреждено 200 погонных метров транспортерной ленты и 90 квадратных метров на объекте. Подано электроснабжение на циркуляционные насосы, циркуляция на население восстановлена», – говорится в сообщении МЧС.

По информации ведомства, следующим этапом восстановления является запуск котлов. До восстановления ленты, отметили в экстренной службе, подачу угля будут осуществлять крановой техникой. 21 октября специалисты полностью восстановят работу.

Ранее в Еврейском автономном округе (ЕАО) из больницы пришлось эвакуировать более 50 человек. Очаг возгорания находился на кухне неврологического отделения. 19 спасателей и 6 единиц спецтехники участвовали в ликвидации возгорания.