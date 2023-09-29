В Якутии намерены уменьшить показатель бедности в два раза за 5 лет

Конечно, чтобы этого достичь, необходимо выработать и реализовать широкий комплекс мер. Глава Якутии добавил, что ни один человек, попавший за черту бедности, не должен остаться без поддержки.

Стало известно, что Айсен Николаев вновь вступил в должность главы Республики Саха. На своей странице в социальных сетях он написал о том, что в планах сейчас — добиться достойного уровня благосостояния якутян. Именно поэтому встает первостепенная задача по борьбе с бедностью. Информацией об этом также поделились в ТАСС.

По словам Николаева, вступившего в должность главы Республики, за прошедшие 5 лет более 34 000 жителей были выведены из зоны бедности. Такой результат заставляет двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом. Именно поэтому было принято решение о постановке новой задачи. В следующие 5 лет предстоит сократить уровень бедности в республике в целых два раза. То есть, из-за черты неблагополучия выйдут, как минимум, 70 000 человек.