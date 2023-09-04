В Якутии наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей

В Усть-Алданском районе Якутии прошло чествование Героя России, наводчика-оператора танка «Алеша» Алексея Неустроева. Земляки подарили герою автомобиль, земельный участок и табун лошадей, передает корреспондент ТАСС.

Торжественное мероприятие прошло в селе Борогонцы.

От имени жителей района герою вручили ключи от автомобиля УАЗ, от имени глав поселений района – лошадей, а земельный участок подарил Неустроеву один из земляков.

23 августа Владимир Путин вручил государственные награды экипажу танка Т-80 «Алеша», который в одиночку вступил в бой против колонны бронетехники ВСУ и разгромил ее.

Уже в первые минуты боя Неустроев метким огнем уничтожил два танка Т-72Б противника. Всего в том сражении «Алеша» противостоял восьми танкам ВСУ.

Героем России стал еще один житель Якутии Филипп Евсеев, который был механиком-водителем «Алеши».