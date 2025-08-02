В Якутии рецидивист продал чужую квартиру

25-летний житель Намского района Якутии выдал чужую квартиру за свою и продал ее. Об этом сообщает издание KP.RU.

25-летний житель Намского района Якутии выдал чужую квартиру за свою и продал ее. Об этом сообщает издание KP.RU.

Аферист предложил местной жительнице купить якобы свою квартиру, сказав, что получил его как воспитанник детского дома и владеет ею более пяти летй. Кроме того, мошенник солгал потерпевшей, что объект приватизирован.

Покупательница заплатила за квартиру 1,6 млн рублей. Злоумышленник пообещал оформить все необходимые документы в ближайшее время и передать квартиру в собственность новой хозяйки. Однако после сделки перестал выходить на связь.

Поняв, что ее обманули, жительница Якутии обратилась в полицию.

Сотрудники полиции задержали мошенника. Они выяснили, что полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению. Ранее молодой человек он уже был судим за аналогичные преступления.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что фельдшер скорой помощи из Ленинского округа приобрела квартиру по «Соципотеке».