В Якутии скончался директор Национального театра танца

Александр Алексеев, директор Национального театра танца Якутии, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщил ТАСС.

Алексеев имел звание заслуженного работника культуры России, он на протяжении ряда лет возглавлял в Якутии Национальный театр танца Республики Саха имени Зверева. Директор попал в аварию и после этого умер в больнице. Медики не смогли спасти ему жизнь.

«Перенес продолжительную операцию, в течение трех часов врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, он умер», — указали журналистам в театре.

Там также назвали смерть Алексеева невосполнимой утратой и сообщили, что о месте и времени прощания с умершим будет объявлено дополнительно.

Ранее появилось сообщение о смерти Ильи Шерстобитова, российского режиссера, сценариста и кинопродюсера. Он умер на 49-м году жизни. Причины его ухода из жизни не уточняются.