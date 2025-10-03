В Якутии таксист-мигрант обманул клиентку, переведя ее деньги на свой счет

Согласно информации, предоставленной управлением МВД по Якутии, иностранный гражданин, ранее работавший в сфере такси, получил запрет на въезд в Российскую Федерацию из-за совершенного им хищения.

В полиции сообщили, что инцидент произошел, когда женщина, воспользовавшись услугами такси, должна была заплатить водителю 250 руб. за поездку. Вместо непосредственной оплаты она предложила таксисту самостоятельно перевести деньги с ее телефона, предоставив ему доступ к банковскому приложению. Воспользовавшись ситуацией, мужчина осуществил перевод в размере 25 тыс. руб.

Обнаружив пропажу денежных средств, женщина обратилась в правоохранительные органы. В результате оперативных действий подозреваемый был задержан и в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Суд вынес решение о назначении иностранцу условного срока лишения свободы на два года.

В официальном сообщении было указано, что данный факт послужил основанием для принятия решения о запрете на въезд указанного лица на территорию России.

В МВД добавили, что похищенная сумма была полностью возмещена злоумышленником.

Ранее сообщалось, что таксист-мигрант умышленно сбил сотрудника паркинга в Шереметьево и скрылся.