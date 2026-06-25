В Якутии впервые провели операцию по восстановлению груди из тканей живота пациентке с раком

В онкологическом центре Якутии впервые выполнили сложнейшую реконструктивную операцию женщине, перенесшей удаление молочной железы из-за рака. Хирурги восстановили грудь, используя собственные ткани пациентки — кожно-жировой лоскут с брюшной стенки. Подобные вмешательства проводятся далеко не в каждой стране и требуют высочайшей квалификации, передает ysia.ru .

Операцию провел ведущий российский онколог-маммолог Азиз Зикиряходжаев совместно с якутскими хирургами. В ходе вмешательства микрохирурги выделяют лоскут с кровеносными сосудами, сохраняя прямые мышцы живота, и переносят его на область груди, соединяя сосуды под микроскопом.

По словам врача, сложность операции заключается в том, что работают несколько бригад хирургов. Лоскут выделяют на сосудистой ножке, при этом он практически не травмирует пациента. Однако самая сложная часть — подготовка донорских и реципиентных сосудов, которые будут соединяться между собой. Лоскут берут у женщины из-за наличия так называемого «фартука» на брюшной стенке и пересаживают в зону формирования новой молочной железы.