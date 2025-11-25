В Якутии зафиксировали первые в этом сезоне морозы
Леус: столбик термометра в Оймяконском районе опустился до —50,7 градуса
Фото:
В Оймяконском районе Якутии зафиксированы первые в текущем холодном сезоне морозы ниже отметки -50 °C. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает RT.
Наиболее низкий температурный показатель был отмечен в селе Делянкир. В ночь на 25 ноября столбик термометра опустился до -50,7 °C.
По информации синоптика, наступление столь сильных морозов в этом регионе произошло раньше обычных сроков.
