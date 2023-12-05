В Якутске из-за холодов школы перешли на дистанционное обучение

Занятия для школьников с 9 по 11 классы отменили из-за сильных холодов, сообщило во вторниr, 5 декабря, управление образования городской администрации в социальных сетях.

Отмечается, что обучение будет организовано в режиме онлайн. Также отменены занятия для школьников начальных и средних классов.

«Пятого декабря 2023 года актированный день (день, в который запрещено работать вне помещений – ред.) для обучающихся 9, 10, 11 классов. Температура наружного воздуха в городе Якутске <...> минус 49 градусов», – следует из сообщения.

Ранее якутское УГМС сообщило, что в ряде районов Якутии ожидается похолодание до -57 градусов по Цельсию. В частности, такая температура зафиксирована 5 декабря в селе Оймякон.

По данным ведомств, в якутском аэропорту метеорологическая видимость на взлетно-посадочной полосе составляет от 100 до 450 метров. Расписание рейсов в течение дня будет корректироваться в зависимости от ситуации с погодой.

Также, по данным синоптиков, на юге и юго-западе региона ожидаются обильные осадки в виде снега.