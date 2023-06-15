В Якутске неизвестные повредили памятник жертвам политических репрессий

В регионах РФ стали чаще совершаться случаи умышленного повреждения памятников жертвам политических репрессий. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Отмечается, что в числе последних актов вандализма – кража табличек с памятника в Якутске.

Предполагается, что злоумышленниками стали поляки, являющиеся потомками ссыльных.

В настоящее время решается вопрос о курирующем содержание памятников ведомстве.

Добавляется, что данный памятник не входит в реестр объектов культурного наследия.

Напомним, что также этой весной повреждению подвергся памятник жертвам политических репрессий в Пермском крае, в этом месяце подобные деяния были выявлены и в столице.