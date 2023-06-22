В Якутске задержали мужчину, угнавшего автомобиль со спящими детьми

Пьяный житель Якутска, угнавший автомобиль со спящими детьми, задержан по горячим следам, сообщили в ГИБДД города.

Владелица автомобиля Toyota Corolla вышла в магазин, не заперев машину. Когда она вернулась, автомобиля уже не было. В салоне «Тойоты» находились двое малолетних детей, которые спали.

Угнанный автомобиль почти сразу попал на видеокамеры и был остановлен сотрудниками ДПС.

В автомобиле находились мужчина-пассажир и угонщик. Освидетельствование показало у него 1,16 мг/л алкоголя. Он заявил, что не помнит обстоятельств угона, а детей в машине и вовсе не заметил.