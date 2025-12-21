В якутском Покровске зафиксировали -51,7°C, сделав его самым холодным местом на Земле

Минувшая метеорологическая сводка закрепила за Республикой Саха (Якутия) статус самого холодного региона планеты. Как информирует ТАСС со ссылкой на оперативные данные Гидрометцентра России, именно здесь были отмечены самые экстремальные морозы.

Аномальное похолодание сфокусировалось в окрестностях города Покровска, где столбик термометра зафиксировал беспрецедентный минимум в -51,7°C. Этот показатель стал абсолютным рекордом холода на Земле за указанные сутки. Метеорологический «пьедестал почета» по низким температурам полностью оккупировала Якутия: второе место заняла станция Сухана (-49,4°C), а третье — село Крест-Хальджай (-48,7°C).

В то же время на другом полушарии наблюдалась противоположная картина. Антиподами якутских морозов стали австралийский Телфер (+44,1°C) и аэропорт Сиднея (+42,6°C), а также южноафриканский Апингтон (+39,2°C).

На фоне таких глобальных контрастов погода в Московском регионе отличалась умеренностью. Максимум тепла был отмечен в подмосковных Черустях (+1,6°C), а самая холодная ночь выдалась в Кашире (-3,2°C).

Ранее сообщалось о том, что в Саудовской Аравии впервые за 30 лет выпал снег.