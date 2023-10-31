В Ялте задержали бомжа, который откусил местному жителю губу

Стало известно, что между двумя мужчинами возник конфликт. Об этом также пишет агентство «РИА Новости» .

Министерство внутренних дел по Крыму опубликовало на своей странице в социальных сетях новую запись. Там ведомство рассказало подробнее об инциденте. Как выяснилось, все произошло на улицах Ялты.

Именно там местный житель решил познакомиться с другим мужчиной. Но между новыми знакомыми внезапно возник конфликт, который обернулся неприятностями для обоих его участников.

Как выяснилось, один из мужчин, которого позже идентифицировали как 44-летнего гражданина без определенного места жительства, откусил своему малознакомому приятелю губу во время ссоры.

В итоге, злоумышленника пришлось задержать. Однако, это было не так просто сделать: «в ходе задержания мужчина оказал неповиновение законным требованиям сотрудников», – отметили в полиции. В любом случае, сейчас он уже находится в изоляторе временного содержания. Началась проверка.