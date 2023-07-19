В ямальском городе Лабытнанги построят новый проезд для микрорайона Орбита

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , все работы выполняются подрядчиком, их исполнение находится под контролем, что гарантирует высокое качество финального результата.

В Лабытнанги, городе Ямало-Ненецкого автономного округа, проводятся работы по строительству нового проезда от улицы Ленинградская до улицы Дзержинского. Эти меры направлены на улучшение транспортной инфраструктуры.

Они идут строго по графику, согласно которому должны завершиться в октябре текущего года. Одна из главных целей проекта – обеспечить удобный проезд к новой школе, а также безопасное и свободное движение между многоквартирными домами. Это поможет повысить качество жизни жителей.

Следующим этапом работ будет отсыпка щебнем, установка бордюров и асфальтирование дорожного покрытия. Кроме того, планируется обустроить парковки и автобусные остановки, чтобы обеспечить комфортные условия для пешеходов и автовладельцев.