В ямальском Муравленко ребенка сбила машина

Юный пешеход в Муравленко повел себя непредсказуемо для водителя, выбежав на дорогу. В результате ребенок был сбит, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Инцидент случился во дворе дома № 91 по улице Ленина. Ребенок выбежал под машину во время пересечения дороги, что стало неожиданностью для водителя.

Управляющий легковым ТС не успел среагировать, и ребенок врезался в машину. К счастью, сила удара оказалась минимальной: никто не пострадал.

В ГИБДД по региону детям лишь в очередной раз посоветовали напомнить про ПДД и необходимость смотреть по сторонам во время перехода дорог даже в жилых дворах.

Ранее сообщалось, что житель Богородского округа спас из пожара двоих детей.