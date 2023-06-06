В ЯНАО 24 российских школьника стали победителями олимпиады «Полярный круг»

В Арктической олимпиаде, организованной Ямало-Ненецким Автономным округом, приняли участие порядка 2,5 тыс. детей из двадцати пяти регионов РФ. Одержать победу удалось 24 ребятам , о чем сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»

Олимпиада была организована Ассоциацией победителей олимпиад и ямальским Центом выявления и поддержки одаренных детей. Участникам «Полярного круга» предстояло пройти проверку знаний по таким предметам, как математика, биология и физика.

Апреле этого года школьники проходили отборочный этап в формате онлайн-тестов. А финал олимпиады пришелся на май-месяц. Его очное проведение было закреплено за Салехардом, Новым Уренгоем и Ноябрьском.

Ранее 2023 год был назван Годом знаний. Это заявление принадлежит главе Ямала, Дмитрию Артюхову.