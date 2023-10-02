В ЯНАО аэропорт Нового Уренгоя считают главным достижением округа

Стало известно, что больше пяти тысяч человек приняли участие в голосовании за выбор главных достижений Ямало-Ненецкого автономного округа. Когда будут определены победители, согласно лидирующим позициям в списке, то их представят на выставке ВДНХ, которая патриотично называется «Россия».

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», на данный момент в этом рейтинге, среди 13 ямальских объектов, лидирующим остается новый терминал новоуренгойского аэропорта. Возможно, все еще может измениться, ведь голосование открыто до конца текущего месяца.

А что касается выставки, о которой говорилось выше, то она откроется уже 4 ноября. Одна из ее задач – демонстрация достижений российских народов. Это очень важная инициатива, реализация которой позволит создать условия для дальнейшего развития страны.