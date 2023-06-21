В ЯНАО аптека продавала лекарства с истекшим сроком годности

Лекарства могут быть не такими полезными для здоровья в нескольких случаях: если они не назначены для лечения симптомов или же, например, просрочены. Трудно себе представить продажу подобных товаров аптеках, но так произошло в селе Аксарка, что расположено в ЯНАО. Об этом сообщает URA.RU

В одной из аптек населенного пункта были обнаружены непригодные для использования лекарства, которые хранились рядом с теми, у которых срок годности еще не вышел. Пресс-служба прокураторы Ямало-Ненецкого автономного округа написала в своих соцсетях, что в отношении менеджера по управлению аптеками возбуждено административное дело.

Как известно, сейчас нарушения уже устранили, но это не освобождает от выплаты штрафа в 20 000 рублей.