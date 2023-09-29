В ЯНАО автомобиль столкнулся с большегрузом и улетел в кювет

Стало известно о дорожно-транспортном происшествии в Новом Уренгое. Как сообщается, столкновение произошло между фурой и легковой иномаркой. Авария случилась вечером в четверг, 28 сентября. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Как выяснилось, ДТП произошло примерно в девять часов вечера на Таежной улице. Автомобиль марки Toyota столкнулся с фурой Volvo. Из-за такого удара легковушку отбросило в придорожную лесополосу.

К счастью, никто из участников аварии не получил серьезных травм. Однако автомобиль двадцатилетнего водителя все же оказался поврежден.

В социальных сетях уже появились снимки с места происшествия. На них видно, что у «японца» значительно помят багажник. Грузовой автомобиль если и пострадал, то без видимых внешних признаков.