В ЯНАО четвероклассники из Надыма собрали для бойцов СВО гумпомощь

Об этом рассказали в администрации муниципалитета. Соответствующая информация появилась на странице в социальных сетях. Уточняется, что родители помогали своим детям в этом добром деле.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что из подмосковного Зарайска отправили гуманитарную помощь для военных на Донбасс. Сейчас же стало известно, что учащиеся четвертого класса надымской школы № 9 решили не оставаться в стороне и тоже помочь своим землякам, которые храбро выполняют воинский долг в зоне СВО.

Таким образом, ребятам удалось собрать почти 200 полезных предметов на передовой, а также продукты питания. Помимо этого, школьники помогли ветеранам городского центра движения #МыВместе с упаковкой провизии. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа», ссылаясь на данные администрации Надымского района, «за все время удалось собрать более 40 тысяч единиц гуманитарной помощи».

В целом надымчане принимают активное участие в сборе предметов первой необходимости для бойцов в зоне специальной военной операции.