В ЯНАО дети примут участие в конкурсе от Ямальского Деда Мороза

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , он отправится в новогоднее путешествие по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Стало известно, что в социальных сетях для ямальских детей пройдет творческий конкурс. Ребята смогут принять в нем участие с 20 октября по 20 ноября. Им дается месяц для того, чтобы изготовить елочную игрушку. А в интернете нужно выложить ролик с ней, указанием специального хештега и своего населенного пункта, а также – самого Ямальского Деда Мороза.

Поучаствовать может каждый, однако, победу одержат только 100 ребят. Изготовленные ими игрушки Ямал Ири развесит на собственной новогодней елке, которая стоит в Горнокнязевске.

Также дедушка лично встретится с победившими в конкурсе детьми, вручит им подарки и зажжет новогодние елки в домах по маршруту.