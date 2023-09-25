В ЯНАО директор фирмы получил штраф 3,7 млн рублей за срыв сроков ремонта школы

Стало известно, что фирма, которая выполняла капитальный ремонт детской музыкальной школы, не завершила работы к оговоренному сроку. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Дедлайны в этом мире существуют не просто так. Однако прокуратура Муравленко выявила, что одна из фирм, выполнявшая работы по договору с муниципальными властями, думает несколько иначе, из-за чего в установленный срок явно не уложилась. Была проведена проверка, в результате которой стало ясно, что ремонт ДМШ к 1 февраля 2023 года не был завершен.

В итоге, в отношении директора предприятия завели административное дело. Прокуратура потребовала от суда взыскать с фигуранта штраф. В итоге, он должен выплатить 3,7 миллиона рублей.