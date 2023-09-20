В ЯНАО фасад дома города Лабытнанги украсили масштабной иллюстрацией

На фасадах жилых домов часто можно увидеть граффити уличных художников. Обычно местные жители отрицательно относятся к подобного рода творениям. Но новая роспись многоэтажки в ЯНАО вызвала положительный отклик.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», процесс создания такого масштабного рисунка растянулся на несколько дней. Творение, над которым трудились художники, понравилось местным, судя по комментариям, опубликованным под видео в соцсетях.

Видимо, работа художников была более, чем оправдана. Их труд заслуживает уважения, поскольку украшение фасадов домов такими масштабными рисунками происходит на довольно внушительном расстоянии от земли. Что уж говорить о качестве красочных иллюстраций, которые будут ежедневно радовать жителей дома и остальных горожан?