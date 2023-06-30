В ЯНАО филиал фонда «Защитники Отечества» оказал помощь 300 людям

Среди обратившихся были бойцы и их родные, близкие тех, кто не вернулся с СВО, а также ветераны и члены их семей. Чаще всего они задавались вопросами по получению положенных льгот, удостоверений инвалида или т.п. Ямальский филиал фонда оказывает помощь как лично, так и по телефону, а также в социальных сетях.

Руководитель филиала, Наталья Казановская, сообщила о главной задаче фонда. Ей является окружение заботой, вниманием и помощью тех, кто в этом нуждается. А именно – бойцов СВО и их семей. В приоритете стоит беспрепятственное оформление льгот и ответы на все интересующие вопросы.