В ЯНАО филиал фонда «Защитники Отечества» оказал помощь 300 людям
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Согласно информации, полученной от пресс-службы правительства региона, первый месяц работы ямальского филиала выдался довольно продуктивным. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа»
Среди обратившихся были бойцы и их родные, близкие тех, кто не вернулся с СВО, а также ветераны и члены их семей. Чаще всего они задавались вопросами по получению положенных льгот, удостоверений инвалида или т.п. Ямальский филиал фонда оказывает помощь как лично, так и по телефону, а также в социальных сетях.
Руководитель филиала, Наталья Казановская, сообщила о главной задаче фонда. Ей является окружение заботой, вниманием и помощью тех, кто в этом нуждается. А именно – бойцов СВО и их семей. В приоритете стоит беспрепятственное оформление льгот и ответы на все интересующие вопросы.