В ЯНАО из-за заснеженных дорог увеличилось число ДТП

Наверное, мало кто верил в то, что пятница тринадцатое может принести за собой беду. Однако, это все же произошло, и, как оказалось, не из-за чертовой даты.

Виной всему оказался первый снег, что для многих водителей, видимо, стало неожиданным в тот день. Снежно было сразу в нескольких городах Ямало-Ненецкого автономного округа. Таким образом, количество ДТП резко возросло.

По словам предпринимателя Антона Бричевского, много людей уже «переобулись» заранее, а основная масса все еще ждет первого снега. А, возможно, и не зря, ведь синоптики говорят, что в округе еще можно ожидать плюсовых температур. Так или иначе, водители, которые не поменяют шины, могут получить штраф в размере 500 рублей.