В ЯНАО местные жители за неделю отправили мошенникам почти 15 млн рублей

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , за несколько дней пострадали множество человек.

За период с 3 по 7 июля на Ямале было зафиксировано 37 случаев мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Общий ущерб, нанесенный жертвам, превысил 14,7 миллионов рублей. Эту информацию сообщили в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Особенно крупные суммы денег были переведены мошенникам жителем Надымского района. По данным расследования, пострадавший получил звонки от лиц, представляющихся сотрудниками банка и полиции. Они убедили ямальца перевести на неизвестные счета 1,2 миллиона рублей. В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, ранее стало известно, что за один день три жителя Ноябрьска стали жертвами мошенников, которым они перевели более 2,5 миллионов рублей. Эти случаи служат очередным напоминаем о том, что не следует предоставлять личные данные или совершать финансовые операции по просьбе незнакомцев.