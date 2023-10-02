В ЯНАО местный безработный сдал в цветмет ограждение сотовой вышки

На что только не идут люди для того, чтоб хотя бы немного подзаработать. Однако, способы для этого иногда выбираются не совсем законные. К одному из них прибегнул 32-летний мужчина, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Еще в конце сентября в полицию обратился представитель одной из организаций. Он рассказал о пропаже ограждения сотовой вышки, которое находилось примерно в 33 километрах от поселка Уренгой.

К слову, оно состояло из металлических труб, а потому ущерб, нанесенный предприятию, оценивается, как минимум, в 40 000 рублей. Ситуацию усугубило то, что территория данной вышки совершенно никак не охраняется. Видеонаблюдения там тоже нет.

Позже удалось найти злоумышленника. Им оказался 32-летний житель поселка Уренгой, который признался в содеянном. Он сдал украденное в цветмет за 10 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело.