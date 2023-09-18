В ЯНАО мужчина был осужден за угрозу полицейскому оружием

Стало известно, что жителя Лабытнанги отправили в колонию за действия, совершенные в отношении сотрудника полиции. Об этом пишет URA.RU , ссылаясь на информацию, полученную от пресс-службы прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Как выяснилось, еще в марте мужчина направил в сторону одного из сотрудников полиции исправный пневматический пистолет, пригодный для использования. Виновный целился в голову и имитировал намерение выстрелить. Сам же полицейский находился при исполнении и на нем было одето форменное обмундирование.

В итоге, суд назначил мужчине наказание в виде двухлетнего лишения свободы. Теперь виновный будет отбывать его в колонии строгого режима. Сам же сотрудник правоохранительных органов был серьезно напуган.