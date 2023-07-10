В ЯНАО мужчина попал в колонию на три года за избиение собутыльника

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , это решение было принято на основе данных, предоставленных Следственным комитетом Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Стало известно, что в ЯНАО мужчина был признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью и осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Преступление было совершено в январе текущего года в селе Сеяха Ямальского района. Во время застолья 35-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избил своего собутыльника, нанеся ему множественные удары по голове. Потерпевший получил средней тяжести травмы.

Такое преступление является серьезным нарушением закона и наносит вред не только физическому здоровью пострадавшего, но и нарушает общественный порядок и безопасность.