В ЯНАО на Пуровском месторождении сотрудник погиб при исполнении

В следственном управлении Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому Автономному округу заявили о возбуждении уголовного дела по причине гибели на производстве, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Стало известно, что на Пуровском месторождении погиб мужчина, выполняющий функции стропальщика. Несчастный случай произошел в воскресенье 28 мая примерно в 10 часов. Один из рабочих этой коммерческой организации выполнял подъемно-разгрузочные работы, из-за чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчину 1979-го года рождения зажало между перилами и упавшей емкостью для хранения сыпучих материалов. Все произошло из-за того, что были нарушены правила безопасности на предприятии. Уже возбуждено уголовное дело. Следствие сейчас занимается установкой всех обстоятельств несчастного случая.