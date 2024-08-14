В ЯНАО начали использовать новую методику терапии для детей с особенностями

С ноября 2023 года специалисты (психологи, логопеды и социальные работники) прошли обучение новой методике. В результате, шесть сотрудников уже готовы применять в своей работе АВА-терапию. Об этом сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

Центр социального обслуживания «Домашний очаг» в городе Надым начал использовать передовую методику прикладного анализа поведения (АВА-терапия) для коррекции поведения и развития детей с расстройствами аутистического спектра.

За время работы Центра специалисты оказали помощь около 90 детям, включая ребят из отдаленных поселков Надымского района. А с момента внедрения АВА-терапии реабилитацию по этому методу прошли 146 юных жителей с особенностями здоровья.

Важно отметить, что инициативу по внедрению методики поддержал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Ранее в сеть слили данные детей-инвалидов из Подмосковья. В открытом доступе оказались их ФИО, а также телефоны и адреса родственников.