В ЯНАО надымчанка пострадала из-за нападения овчарки

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , женщина стала жертвой нападения овчарки. Пострадавшая поделилась этой историей в сообществе одной из социальных сетей. Сам инцидент произошел в городе Надым.

По словам женщины, немецкая овчарка, находившаяся на поводке, внезапно напала на нее. Собака укусила женщину в бедро, оставив большой синяк и отметки от зубов. Благодаря своевременной реакции хозяина, пса удалось оттащить от пострадавшей.

В своем обращении автор публикации попросила владельцев собак выгуливать их, используя намордники. Комментаторы в социальной сети выразили поддержку женщине и написали, что хозяин агрессивного животного должен понести наказание.

Владельцам стоит быть ответственными и контролировать своих питомцев, чтобы избежать возможных случаев нападения на окружающих. Также важно соблюдать правила выгула и использовать необходимые меры предосторожности, чтобы защитить как людей, так и животных.