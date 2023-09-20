В ЯНАО надымским школьникам вручили именные стипендии

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , их получили ребята, которые наиболее активно проявляли себя как в учебе, так и в общественной жизни.

Стало известно, что в местной школе в рамках торжественной церемонии ребятам вручили именные сертификаты для получения стипендии главы Надымского района.

Стоит отметить, что на них может претендовать далеко не каждый ученик. Чтобы их получить, нужно с отличием учиться и участвовать в разных мероприятиях, проявляя свою инициативу.

Так, например, стипендия положена участникам конференций, конкурсов, олимпиад. А также она вручается за волонтерскую и общественно-полезную деятельность. В общем, этакое денежное поощрение за активную жизненную позицию.

В прочем, это отличное решение для того, чтобы замотивировать не только других учеников, но и самих стипендиатов не останавливаться на достигнутом.