В ЯНАО недееспособный житель Гыды почти 10 лет не мог получить жилье

Сельчанин страдает тяжелым хроническим заболеванием. Его мать обратилась в прокуратуру Тазовского района. По ее заявлению, были нарушены жилищные права. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа»

Женщина ухаживает за своим сыном, у которого тяжелая форма инвалидности. Она требовала у местных властей предоставить им жилую площадь, которая отвечала бы всем потребностям больного. Но те, в свою очередь, с 2014 года игнорировали просьбу.

Была проведена прокурорская проверка. По ее итогам суд получил иск, требующий предоставить инвалиду благоустроенное жилье. Тазовская администрация, согласно решению суда, обязана вне очереди решить данный вопрос. В конце концов семье выделили подходящую квартиру.