В ЯНАО несколько детсадов Ноябрьска оштрафовали за нарушения условий хранения продуктов

Недостаточно хранить пищу в пределах срока годности – важно также соблюдать и другие условия. Однако, в нескольких детских садах Ноябрьска это проигнорировали, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Стало известно, что в дошкольных учреждениях города прокуратура не просто обнаружила нарушения, но и добилась того, чтобы их устранили. Все детские сады были проверены перед началом нового учебного года. В некоторых из них как раз и обнаружилось несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил.

В результате этого на руководство завели административные дела и повесили штрафы. Такой мерой удалось добиться устранения нарушений. Соответствующей информацией поделилась пресс-служба прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа на своей странице в социальных сетях.