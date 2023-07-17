В ЯНАО новоуренгойца задержали пьяным за рулем квадроцикла

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» , в городе Новый Уренгой задержан местный житель, который находился за рулем квадроцикла в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ДПС Нового Уренгоя заметили мужчину, двигающегося по дороге на квадроцикле, рано утром 15 июля. На призывы немедленно остановиться водитель не реагировал сразу. А после остановки было подтверждено, что 43-летний мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Это удалось выявить с помощью медицинского освидетельствования. В итоге житель Нового Уренгоя был привлечен к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. Квадроцикл был изъят и отправлен на специальную стоянку.

Ранее другой житель ЯНАО, проживающий в городе Ноябрьске, лишился своего электросамоката из-за повторного случая пьяной езды. Напомним, что вождение транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения представляет серьезную угрозу безопасности как для водителя, так и для окружающих.