В ЯНАО объявлен конкурс на лучшее название арт-резиденции в Лабытнанги
Фото: [©Владимир Астапкович/РИА Новости]
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», глава города выступила перед жителями с предложением придумать название для будущей точки притяжения.
Стало известно, что в Лабытнанги ремонтируют здание, в котором после будет находиться местная арт-резиденция. Однако имя ей еще не придумано. Власти решили, что эту задачу стоит доверить местным жителям. Ранее полученный опыт говорит о том, что это отличная идея.
Как раз до сдачи объекта еще есть время, а это значит, что над ярким названием в стилистике Севера можно хорошенько подумать. Марина Трескова, являясь главой Лабытнанги, призывает горожан активно принимать участие в конкурсе. Она отметила, что лично поблагодарит человека, который победил по итогам народного голосования.