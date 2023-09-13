В ЯНАО объявлен конкурс на лучшее название арт-резиденции в Лабытнанги

Стало известно, что в Лабытнанги ремонтируют здание, в котором после будет находиться местная арт-резиденция. Однако имя ей еще не придумано. Власти решили, что эту задачу стоит доверить местным жителям. Ранее полученный опыт говорит о том, что это отличная идея.

Как раз до сдачи объекта еще есть время, а это значит, что над ярким названием в стилистике Севера можно хорошенько подумать. Марина Трескова, являясь главой Лабытнанги, призывает горожан активно принимать участие в конкурсе. Она отметила, что лично поблагодарит человека, который победил по итогам народного голосования.