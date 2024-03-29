В ЯНАО оператор мобильной связи попался на сотрудничестве с мошенниками

В Муравленко (ЯНАО) оператор мобильной связи давал мошенникам возможность пользоваться подменными номерами. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на местную прокуратуру.

Оператор «Мобифон — 2000» в ЯНАО попался на игнорировании нарушений со стороны некоторых пользователей. Речь про мошенников, которые без проблем получали доступ к подменным номерам и использовали для своих преступных схем.

«Установлено, что при оказании услуг связи "Мобифон — 2000" не препятствовало пропуску соединения от иностранного оператора связи, который в последствии у абонента отобразился российской системой нумерации», — пояснили в прокуратуре.

Горе-оператора в результате разбирательств оштрафовали как юрлицо на 300 000 рублей по административному делу.

Напомним, что подменные номера помогают злоумышленникам неоднократно звонить людям, взламывать их соцсети, а также представляться родственниками. После теракта 22 марта близким в очередной раз стоит напомнить, как вести себя при получении неправомерных сообщений. Нельзя вести с неизвестным беседы, а при любых подозрительных предложениях нужно передать информацию в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники нашли новый способ взлома профилей на Госуслугах.