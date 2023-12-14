В ЯНАО осудят юношу, который избил родственника канистрой и бросил замерзать

Молодой человек жестоко расправился со своим родственником, к которому приходил в гости.

Инцидент произошел в Тазовском районе. Следователи установили, что юноша приезжал к дяде накануне его смерти, 4 июня 2023 года. Родственники устроили застолье, но в ходе алкогольного опьянения вступили в конфликт.

В какой-то момент перепалки гость набросился на 57-летнего хозяина с кулаками, а затем стал избивать металлической канистрой. Также обвиняемый пинал оппонента ногами.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СУСК по ЯНАО, тело мужчины обнаружили через несколько дней возле балка в тундре. После расследования выяснилось, что смерть наступила не от полученных побоев, а от переохлаждения.

Молодой человек попал под суд. Туда направили обвинительное заключение, была собрана достаточная доказательная база.