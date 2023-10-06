В ЯНАО педагогам из Салехарда вручили «Карты Ушинского»

Обладатели карты номиналом в 5000 рублей могут тратить деньги на поход в тренажерный зал и бассейны. А также на посещение мастер-классов и других мероприятий.

Наверняка многие помнят о введении Пушкинской карты, которая позволяет молодежи посещать культурные мероприятия. Теперь подобное доступно и для педагогов. Первые «Карты Ушинского» получили семнадцать учителей столицы ЯНАО, о чем пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Поощренным преподавателям карты вручил Алексей Титовский, являясь главой города Салехард. Он подчеркнул, что важно поддерживать работников образования. Планируется, что всего их получат двести человек.

«Нам важно, чтобы с нашим подрастающим поколением работали настоящие профессионалы, искренне болеющие за свое дело», – заявил глава города.

Именно поэтому многие педагоги из числа 1285 человек, принявших участие в конкурсном отборе, получили такое поощрение. Кстати, возникает вопрос: почему она так называется? Дело в том, что Константин Ушинский – это основоположник научной педагогики. Он является автором книг о воспитании и обучении школьников.