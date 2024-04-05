В ЯНАО пересмотрят учебные программы из-за популярности ЕГЭ по математике

В ЯНАО растет только средний балл по математике на ЕГЭ, однако высшего результата не наблюдали с 2017 года. На этом фоне власти региона рассматривают введение изменений, в том числе и в учебную программу. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Более 40% ямальских школьников выбрали профильную математику на ЕГЭ. В следующем учебном году на этом фоне введут новые профильные классы, расширят проведение олимпиад и пересмотрят программу в целом. Руководитель частной школы и семейный коуч Елизавета Коробко отметила, что шаг к изменениям в ЯНАО по части образования верный, ведь математика до сих пор остается царицей наук. Это особенно важно для будущего развития IT-сферы.

Эксперт считает, что в изменениях могут учесть старую школу, задействовав учебники 1970-1980 годов. Ведь дело не устаревшей системе, а в форматах ОГЭ и ЕГЭ. Нужно работать над качеством подачи материала, вовлекая в процесс детей интересными способами. По мнению Коробко, низкая успеваемость по математике влияет на восприятие и оценки по другим предметам.

«Можно создать профильные классы или готовить ребят к участию в олимпиадах. Инициатива хорошая, но важно направление: для чего изучать математику», — отметила собеседница издания.

Изменения в более математический уклон может помочь улучшить результаты по ЕГЭ. Ведь даже сейчас школьники Ямала удивляют: в 2023 году каждый четвертый сдал на 80 баллов хотя бы одному из экзаменов, каждый 10-й сдал на 90 баллов. В прошлом году было свыше 20 стобалльников.

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